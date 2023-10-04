Депутат Госдумы Иван Демченко: ужесточение контроля за иностранными инвестициями в рыбодобыче - важный шаг по укреплению безопасности…

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Изменения в сфере контроля за иностранными инвестициями в рыбодобыче в России внесены Правительством. Как отметил депутат Госдумы Иван Демченко, эти изменения направлены на обеспечение безопасности и суверенитета российских водных биоресурсов.

В рамках новых мер будет введен запрет на выдачу разрешений на вылов водных биоресурсов российским компаниям, контролируемым иностранными инвесторами, если при установлении контроля были выявлены нарушения, связанные с превышением 35% прав на добычу водных биоресурсов. Это решение призвано защитить национальные ресурсы и обеспечить суверенитет в рыбодобывающей отрасли.

Также будут уточнены механизмы принудительного прекращения права на вылов (расторжения договора) в случае выявленных нарушений. К одним из оснований для такого расторжения добавлен факт нахождения российской компании в составе контролируемой иностранным инвестором группы юридических лиц.

Эти изменения были внесены в соответствии с Федеральным Законом, принятым в декабре 2022 года, и направлены на обеспечение безопасности и устойчивости рыбодобывающей отрасли в России. Депутат Иван Демченко подчеркнул важность создания условий для устойчивого развития страны и защиты ее интересов.