Иван Демченко: Газета "Тамань" отмечает свой 93-й День рождения...

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5 октября для газеты "Тамань" особая дата - «районка» отмечает свой 93-й День рождения. Депутат Государственной Думы Иван Демченко выразил свои поздравления сотрудникам и редакции газеты.

"Тамань" основана 5 октября 1930 года и с тех пор стала неотъемлемой частью информационной жизни в Темрюкском районе. Начав свой путь под названием "Красный таманец", газета претерпела изменения и развитие, превратившись в надежный источник информации для жителей района.

Сегодня "Тамань" представляет собой ценный информационный ресурс, охватывающий события, происходящие в районе, работу местных властей, а также освещающий актуальные проблемы и достижения Темрюкского района. Коллектив редакции берет на себя важную миссию - публиковать только проверенную информацию, которой мы можем только доверять.

Иван Демченко выразил искреннюю благодарность всем журналистам и сотрудникам газеты "Тамань" за их труд и преданность своему делу. Особое признание - главному редактору, Елене Александровне Иовлевой.

Депутат Госдумы пожелал коллективу "Тамани" процветания, новых достижений и интересных проектов. Он выразил надежду, что работа газеты всегда будет востребована и оценена жителями Темрюкского района.