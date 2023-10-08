В Славянском районе состоялся слет памяти Героя России генерала Г.Н.Трошева 

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Как отметил Депутат Госдумы Иван Демченко, в период навязывания чуждых стереотипов патриотические мероприятия такого уровня - достойная практика, которая должна реализовываться на постоянной основе.

На базе автошколы ДОСААФ России соревновались военно-патриотические клубы и объединения Славянского района и города-курорта Анапы.

Юноши и девушки в возрасте от 14 лет до 19 лет показали умения в медико-санитарной подготовке и защите при ЧС различного характера, разборке-сборке АК-74, стрельбе из пневматической винтовки, разминировании местности, продемонстрировали знания по биографии и боевому пути Г.Н. Трошева.

Все участники слёта отмечены грамотами, а команды, занявшие 1, 2 и 3 места, получили памятные кубки и медали. В церемонии награждение принимала участие дочь генерала Трошева – Наталья Геннадьевна Белокобыльская (Трошева).

Иван Иванович выразил уверенность в том, что и впредь воспитание будущих защитники Отечества будет проходить на высоком организационном уровне и на достойных примерах.