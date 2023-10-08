Иван Демченко: Кубанские аграрии — лучшие в стране!

/Общество/

Депутат Госдумы Иван Демченко провел встречу с избирателями в рамках региональной недели. Разговор начался с поздравления земляков с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники сельского хозяйства! Дорогие ветераны отрасли! Краснодарский край - аграрный регион, где сельскохозяйственный труд в почете! Развитие Кубани во многом зависит от вас, дорогие земляки.

Отрасль наращивает объемы и темпы ежедневно: используются высокотехнологичные процессы, современные научные разработки, новейшая техника. Меняется многое к лучшему, но неизменно одно - люди, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны.

Кубанские аграрии — одни из лучших в стране. Даже в непростых условиях вам удается достигать прекрасных результатов. И земляки чувствуют уверенность в вас.

Желаю вам здоровья и благополучия! Пусть результаты труда всегда вас радуют! Мира и добра!"

Депутат Госдумы Иван Демченко ответил на вопросы избирателей по актуальной повестке дня.