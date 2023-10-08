В начале 2023 года по  инициативе депутата Госдумы Иван Демченко ЗСК выделило значительные средства из краевого бюджета на решение важных социальных вопросов местного значения в районах Славянского избирательного округа

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Для Славянского района сумма составила 19 000 000 рублей. Основной объем запланированных работ уже успешно выполнен.

Командная работа в первую очередь нацелена на помощь дошкольным учреждениям. В детском саду № 41 поселка Совхозного обустроена современная спортивно-игровая площадка, которая теперь радует ребятишек.

Асфальтирование территории в детском саду № 14 и завершение ремонта складского помещения в детском саду № 50 также улучшили условия для детей и их родителей.

На данный момент перед командой Демченко стоит еще несколько важных задач. «Мы планируем завершить капитальный ремонт инженерных сетей в детском саду № 24 и ремонт складского помещения в детском саду № 33 до конца текущего года,» - отметил Иван Иванович.

По поручению депутата Госдумы глава района Роман Синяговский лично контролирует качество и сроки выполнения всех строительных и ремонтных работ, чтобы убедиться, что каждый вложенный рубль приносит максимальную пользу нашим маленьким гражданам.

- Спасибо, уважаемые земляки, за вашу поддержку и доверие. Вместе мы делаем наш регион лучше для всех!, - отметил в своем обращении депутат.