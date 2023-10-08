В городе-курорте Анапа чествовали педагогов, которые  создали комфортные условия для обучения, завершив капитальные ремонты в кратчайшие сроки

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Благодарственные письма депутата Государственной Думы Демченко Ивана Ивановича и поздравления с професиональным праздником Днем Учителя вручены анапским педагогам.

На линейках в школах города-курорта письма вручены директорам школ, в которых в этом году был закончен капитальный ремонт.

? Благодаря Вашему труду ученики 1 сентября пришли в обновленные классы с новым оборудованием. Успехов Вам и Вашим воспитанникам, - отметил в поздравлении Иван Иванович.