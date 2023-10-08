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Не оставаться в стороне, своих не бросать -  твердое убеждение  депутата Госдумы Иван Демченко

Об этом он говорит и с теми, кто в его команде сегодня.

Ивана Ивановича поддерживают не только словом, но и делом, помогая бойцам и соотечественникам.

Активисты Крымского района  отправили очередной гуманитарный груз в Донецкую Народную Республику.

 

Они доставили канцелярию, продукты питания жителям города Донецка в ближайшее время.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие школьники, студенты, общественники, неравнодушные жители Крымского района, участники марафона.

Иван Иванович благодарит всех, кто рядом в трудную минуту.

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Категория: Новости / Общество

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