/Общество/
Не оставаться в стороне, своих не бросать - твердое убеждение депутата Госдумы Иван Демченко
Об этом он говорит и с теми, кто в его команде сегодня.
Ивана Ивановича поддерживают не только словом, но и делом, помогая бойцам и соотечественникам.
Активисты Крымского района отправили очередной гуманитарный груз в Донецкую Народную Республику.
Они доставили канцелярию, продукты питания жителям города Донецка в ближайшее время.
В сборе гуманитарной помощи приняли участие школьники, студенты, общественники, неравнодушные жители Крымского района, участники марафона.
Иван Иванович благодарит всех, кто рядом в трудную минуту.