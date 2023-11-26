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Депутат Госдумы Иван Демченко: вопросы развития Темрюкского района актуальны как для местных жителей, так и для гостей

22 ноября депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Иван Демченко провел свой рабочий день в Темрюкском районе. 

 

Рабочая поездка началась со встречи с главой территории Федором Бабенковым. Обсудили актуальные вопросы развития муниципалитета. Особое внимание - ремонту социальных объектов, участию в федеральных и краевых программах.  

В планах депутата посетить объекты, встретиться с жителями муниципалитета, обсудить планы на 2024 год.

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Категория: Новости / Общество

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