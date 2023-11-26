Волонтеры из анапского объединения «Позывной – культурные люди» регулярно ездят в зону СВО

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Волонтеры Анапы передают воинам гуманитарную помощь, а также письма от школьников.

Депутат Госдумы РФ Иван Демченко выразил благодарность тем, кто в системе помогает бойцам, держит с ними связь и своих не бросает.

Недавно активисты побывали в прифронтовом госпитале. Дали концерт, пообщались с бойцами и предали им письма.

Бойцу из Феодосии с позывным «Лис» вручили письмо от старшеклассника из школы №23 Артема Матюшина. Ответ был написан сразу.

Помощники Ивана Демченко Владимир Пономарев, Светлана Хижняк, Наталья Маслова и Василий Черниенко вручили ответное письмо парню в присутствии всего класса.

- Сегодня важно воспитывать молодежь на примерах наших защитников, находящихся в зоне СВО. Акцию отправки писем на фронт нужно обязательно продолжать - бойцы знают, кто ждет их дома, а дети видят примеры доблести и чести тех, кто учился в их школах, а сейчас на передовой, - прокомментировал Иван Иванович.