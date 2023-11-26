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В Анапе высадили деревья за счет помощи депутата Госдумы

Как пишет газета «Анапское Черноморье», на улицах Краснозеленых и Шевченко работники «Зеленстроя» высадили молодые деревья. Средства на благоустройство выделил депутат Госдумы Иван Демченко.

 

«В уходящем году каждому анапский ТОС получил от Ивана Ивановича 30 тысяч рублей. Мы решили направить эти средства на озеленение, приобрели и высадили на придомовой территории улицы от Шевченко до Тургенева 5 саженцев ивы, березы, черемухи и каштана конского. Таким образом, улица Краснозеленых будет оправдывать свое название. Спасибо нашему депутату за помощь в благоустройстве», – рассказала председатель ТОСа № 30 Людмила Бурнайкина.

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Категория: Новости / Общество

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