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Депутат Госдумы Иван Демченко: вопрос одного человека помогает решить проблемы многих семей...

Депутат Госдумы Иван Демченко совместно  главой Темрюкского Федором Бабенковым проводит прием граждан в городе Темрюке.

Первый вопрос о внесении изменений в перечень лиц, имеющих право на получение сертификата для приобретения жилья из новых территорий.

 

Обратилась жительница Темрюка, в семье которой воспитывается 8 приемных детей с просьбой о ремонте крыши. Помощь будет оказана.

О строительстве школы в  поселке Виноградном  внес предложение глава Вышестеблиевского сельского поселения Пантелей Хаджиди. Сейчас в разработке проектно-сметная документация. Жители просят поддержать этот проект и реализовать с учетом современных требований законодательства.

Иван Демченко рассмотрел все обращения земляков, рассказал о мерах поддержки, которые сегодня оказывают на федеральном уровне различным  категориям граждан. Вопросы  депутат взял на личный контроль для оказания помощи.

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Категория: Новости / Общество

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