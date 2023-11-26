Депутат Госдумы Иван Демченко: вопрос одного человека помогает решить проблемы многих семей...

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Депутат Госдумы Иван Демченко совместно главой Темрюкского Федором Бабенковым проводит прием граждан в городе Темрюке.

Первый вопрос о внесении изменений в перечень лиц, имеющих право на получение сертификата для приобретения жилья из новых территорий.

Обратилась жительница Темрюка, в семье которой воспитывается 8 приемных детей с просьбой о ремонте крыши. Помощь будет оказана.

О строительстве школы в поселке Виноградном внес предложение глава Вышестеблиевского сельского поселения Пантелей Хаджиди. Сейчас в разработке проектно-сметная документация. Жители просят поддержать этот проект и реализовать с учетом современных требований законодательства.

Иван Демченко рассмотрел все обращения земляков, рассказал о мерах поддержки, которые сегодня оказывают на федеральном уровне различным категориям граждан. Вопросы депутат взял на личный контроль для оказания помощи.