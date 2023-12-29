Иван Демченко наградил волонтёров и благотворителей СВО в Крымске 

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В Крымском районе состоялось мероприятие, приуроченное к 30-летию Конституции Российской Федерации. Событие собрало активных граждан - волонтеров СВО, приглашенных по инициативе депутата Государственной Думы Ивана Демченко.

Акция «Приближаем вместе Победу!» привлекла неравнодушных людей, объединенных духом патриотизма и готовых действовать, когда речь идет о благополучии своей страны.

Собравшись вместе, единомышленники подвели итоги большой работы, направленной на поддержку тех, кто сегодня стоит на передовой, защищая нашу Родину.

В зале добровольцы из Абинского, Крымского, Славянского, Темрюкского районов и города Анапы были награждены за весомый вклад в поддержку бойцов СВО. Депутаты Госдумы Иван Демченко и Наталья Костенко вручили им благодарственные письма и денежные премии. Благотворителям были вручены именные часы, украшенные символикой СВО.

Депутат Иван Демченко подчеркнул важность объединения усилий всех неравнодушных граждан в решении вопросов, связанных с поддержкой защитников Родины. Он отметил, что волонтеры и благотворители играют ключевую роль в обеспечении военных жизненно важными ресурсами.

«В первую очередь, наша работа объединяет людей. Я много общаюсь с теми, кто сегодня помогает бойцам СВО. Сегодня добровольцы Кубани единый организм», - отметил он.

Источник: https://ug.tsargrad.tv/articles/ivan-demchenko-nagradil-volontjorov-i-blagotvoritelej-svo-v-krymske_937950