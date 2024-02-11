Благодаря нацпроекту в поселке Сенной появилась современная набережная

/Общество/

В поселке Сенной Темрюкского района в 2023 году открыта 700-метровая благоустроенная набережная, финансирование на которую получено благодаря национальному проекту "Формирование комфортной городской среды". Как и другие нацпроекты, он запущен по инициативе Президента России Владимира Путина, сообщил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Иван Демченко.

"На более чем 700 метрах набережной установлено спортивное и игровое оборудование, уложена плитка, скамейки и светильники. Атмосферу красоты здесь создают ухоженные цветочные клумбы, которые в курортный сезон, бесспорно, будут радовать глаз жителей и гостей Сенного", - отметил парламентарий.

Открытие набережной в поселке Сенной – один из социально-значимых проектов, реализованных в Темрюкском районе в 2023 году. На ежегодном отчете о проделанной работе глава муниципалитета Федор Бабенков также рассказал об открытии медицинских учреждений, капитальном ремонте школ, обновлении дорог и коммунальной инфраструктуры, развитии спорта, привлечении в район инвестиций.