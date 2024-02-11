Абинский район уверенно смотрит в будущее – депутат Иван Демченко

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На открытой сессии Совета депутатов Абинского района глава муниципалитета Илья Биушкин выступил с отчетным докладом об итогах работы администрации в 2023 году. В целом работа была оценена депутатами как удовлетворительная.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил представляющий Краснодарский край в Государственной Думе депутат Иван Демченко.

"Наш родной Абинский район благодаря сотрудничеству местного самоуправления с краевыми властями, предприятиями и организациями, бизнесом, инициативными и неравнодушными к судьбе малой Родине гражданами продолжает устойчивое развитие и уверенно смотрит в будущее", - заявил депутат.

Политик отметил, что в Абинском районе сохранена социально-экономическая стабильность, продолжается замена коммунальной и дорожной сети, строительство новых объектов. Иван Демченко также обратился ко всем местным жителям, подчеркнув – развитие муниципалитета возможно только при активности самих абинчан, их конструктивном участии в решении остающихся нерешенными вопросов.