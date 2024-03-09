Помогающие бойцам СВО волонтеры из Анапы договорились о взаимодействии

/Общество/

Системно помогающие бойцам в зоне специальной военной операции волонтеры некоммерческих организаций и инициативных групп из Анапы Краснодарского края обсудили свое взаимодействие и расширение деятельности.

Их встреча была организована помощниками депутата Государственной Думы Ивана Демченко и прошла в местном отделении партии "Единая Россия".

С начала специальной военной операции тысячи добровольцев со всей стране от чистого сердца оказывают помощь нашим бойцам и их семьям, мирному населению освобожденных от неонацистов новых российских регионов.

Они плетут маскировочные сети и готовят для них продукты, закупают амуницию, оборудование и антидроновые ружья. Благодаря их поддержке военнослужащие на передовой ощущают, что о них помнят и заботятся простые россияне, что мы одна большая семья.

"На встрече в отделении "Единой России" представители некоммерческих организаций узнали о разных формах поддержки своей деятельности государством. Например, грантах губернатора Краснодарского края и Фонда президентских грантов – финансирование на реализацию проектов получили уже многие кубанские общественники. Также они обсудили сотрудничество друг с другом, формы информационного взаимодействия", - отметил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Политик выразил уверенность, что такие встречи станут регулярными – добровольцы будут обмениваться опытом и находить новые форматы сотрудничества друг с другом, обсуждать успешные формы работы.