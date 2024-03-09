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Здание ЗАГСа строится в Крымске

По соглашению с администрацией Крымского района инвестор ведет строительство здания ЗАГСа на улице Свердлова в Крымске. Сейчас там проходят строительно-монтажные и внутренние отделочные работы.

 

Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Краснодарского края Иван Демченко, в избирательный округ которого входит Крымский район.

"Хочется верить, что здание ЗАГСа станет одной из точек притяжения в Крымске, именно здесь будет рождаться ни одно поколение семей жителей района", - отметил депутат Демченко.

В новом ЗАГСе будут проводиться не только торжественные бракосочетания, но и другие значимые для жителей района церемонии, которые оставят яркие добрые воспоминания на многие годы вперед.

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Категория: Новости / Общество

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