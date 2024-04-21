Газ приходит в дома кубанцев

/Общество/

Очередная позитивная новость из Крымского района – в Молдаванском сельском поселении по наказу избирателей из хуторов Даманка и Орджоникидзе заменен ветхий водопровод. И это далеко не единственный участок модернизации коммунальных сетей в муниципалитете.

В 2024 году по государственной краевой программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" капитально отремонтируют водопроводные сети по улицам Западной и Труда в Крымске, в районе 6-й бригады, ВНС "Птицефабрика", в селах Киевское, Экономическое, хуторе Евсеевском.

"Это только часть масштабной программы по обновлению системы ЖКХ в Краснодарском крае, здесь и сейчас повышающей качество жизни кубанцев. Большая заслуга в эффективной реализации программы – лично Губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева, спикера Законодательного собрания Юрия Александровича Бурлачко, всего депутатского корпуса и органов местного самоуправления," - отметил депутат Госдумы Иван Демченко в соцсетях.