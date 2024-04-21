Депутат Госдумы Иван Демченко: Инициативное бюджетирование - прекрасная форма взаимодействия населения и власти…

/Общество/

Государственная программа «Развитие инициативного бюджетирования» успешно реализуется на Кубани. В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко обсудил с главой Славянского района Романом Синяговским, как обстоят дела с привлечением средств в муниципалитете.

Роман Синяговский пояснил, как организована реализация программы. Жители вносят предложения о том, что они хотели бы благоустроить в своем городе, станице или хуторе: сквер, стадион, улицу, детскую площадку или другое общественное место. Затем на собрании вместе с администрацией поселения утверждается проект благоустройства, который направляется на краевой конкурс.

В 2024 году пять поселений района стали победителями краевого конкурса местных инициатив с общей стоимостью проектов более 15,4 млн.руб.

В хут.Прикубанском Анастасиевского сельского поселения и Коржевском сельском поселении запланированы работы по устройству детских площадок, с установкой современных детских малых архитектурных форм.

В Маевском сельском поселении появится площадка для занятия воркаута. Данный проект является продолжением благоустройства детской игровой площадки, построенной в рамках реализации данного проекта в 2023 году.

В Рисовом сельском поселении продолжится благоустройство территории возле аллеи. Там будет установлена современная детская игровая площадка.

Спортивная площадка размером 24 на 14 метров со специальным резиновым покрытием, оборудованная для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол появится в х.Семисводном Протокского сельского поселения.

На примере Славянского района депутат Госдумы выразил уверенностью в том, что обустройство современных многофункциональных спортивных площадок в поселениях позволит развивать спорт, способствовать привитию у молодежи навыков здорового образа жизни, площадки станут достопримечательностью центральной части хуторов и поселков, территорией, где можно проводить сельские праздники.