Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил представителей ТОС 

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В Темрюкском районе торжественно поздравили председателей территориального общественного самоуправления – структуры, связывающей местные администрации и население. Руководители ТОС — это первые помощники как местных жителей, так и исполнительной власти, способные оперативно донести и решить возникающие вопросы.

По итогам краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" за 2023 год призовые места в Темрюкском районе получили три ТОСа. Первое место и 1 млн рублей на благоустройство достался ТОС № 1 Голубицкого сельского поселения, которым руководит Ольга Харченко. Второе место и 600 тысяч – квартальному комитету № 3 Краснострельскогосельского поселения, председатель – Раиса Шпортун. Третье место у ТОС "Мы вместе" Таманского сельского поселения, которым руководит Татьяна Меташоп, дотация составила 400 тысяч.

- Присоединяюсь к поздравлениям администрации Темрюкского района и благодарю всех неравнодушных общественников за большую работу, - отметил в своём обращении депутат.

«В преддверии Дня местного самоуправления это событие - хороший повод вспомнить о вкладе каждого.

Силами местных волонтерских движений сегодня оказывается помощь военнослужащим, находящимся на СВО - плетут маскировочные сети, готовят наборы для обедов, собирают гуманитарную помощь и поддерживают фронт.

Примите искренние поздравления с праздником! Пусть в ваших домах будет радость, здоровья вам и счастья! Мира всем нам!», - отметил Иван Иванович.