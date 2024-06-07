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Депутат Госдумы Иван Демченко: ТОС - главное звено в системе местного самоуправления

В прошлом году Депутат Госдумы Иван Демченко в ходе встречи с общественниками Анапы обсудил актуальные проблемы развития территорий. Для создания комфортных условий и реализации планов активистов по инициативе депутата выделены средства в помощь ТОСам. 

 

? Наша совместная работа видна и осязаема - активисты Анапы сделали мелкий ремонт, приобрели косилки для поддержания порядка, приобрели инвентарь для детских площадок, отсыпали дорожки и многое другое. На добрые дела по 30 тысяч рублей получили 164 органа ТОС муниципалитета города-курорта, - сообщил об этом в соцсетях депутат Госдумы Иван Демченко.

«Рад, что помощь попала в заботливые руки,» - подытожил парламентарий.

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Категория: Новости / Общество

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