Шесть тонн макулатуры и пластика собрали на экологическом фестивале в Абинске

/Общество/

Приуроченный ко Дню эколога фестиваль "Экологический будильник – пора спасти лес!" прошел в Абинском районе. Школьники и представители общественности, волонтеры и самые маленькие участники из детских садов, представители депутатского корпуса – всего около полутора тысяч человек приняли участие в ярком полезном мероприятии.

Его итогом стал сбор более шести тонн макулатуры и более 400 кг пластика, сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко. Абинский район входит в избирательный округ парламентария, принимающего в его жизни самое деятельное участие.

Уже традиционно активными участниками экологического мероприятия фестиваля стали ООО "Абинский электрометаллургический завод", АО "Мусороуборочная компания", компании "Полицех", ООО "Техноавиа -Краснодар" и другие организации района.

Организаторы фестиваля искренне благодарят всех участников за неравнодушие и стремление сохранить наш общий дом в первозданном состоянии.