Депутат Госдумы Иван Демченко: инициативы граждан помогают совершенствовать законодательную систему в целом

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Помощь отдельным категориям граждан оказывается в РФ согласно перечню законов и регламентов. Нормативный документ может быть изменен в зависимости от требований жизни.

Для семьи из Анапы актуальна проблема передвижения. В семье воспитывается ребенок-инвалид и вопрос организации поездок в лечебные учреждения стоит остро.

Для решения проблемы, с которой сталкиваются многие в РФ, анапчане обратились в приемную депутата Госдумы Ивана Демченко с законодательной инициативой, предложив дополнить перечень возможностей использования материнского капитала и отменить плату за передвижение транспортных средств инвалидов.

Депутат Госдумы Иван Демченко принял предложения семьи к рассмотрению. Но внесение изменений в законодательство процесс трудоемкий и занимает много времени. А семья испытывает трудности ежедневно.

Иван Иванович оказал материальную помощь семье для приобретения специализированного автомобиля. Теперь у семьи надёжное средство передвижения.