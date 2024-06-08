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Депутат Госдумы Иван Демченко: инициативы граждан помогают совершенствовать законодательную систему в целом

Помощь отдельным категориям граждан оказывается в РФ согласно перечню законов и регламентов. Нормативный документ может быть изменен в зависимости от требований жизни.

 

Для семьи из Анапы актуальна  проблема передвижения. В семье воспитывается ребенок-инвалид и вопрос организации поездок в лечебные учреждения стоит остро.

Для решения проблемы, с которой сталкиваются многие в РФ, анапчане обратились в приемную депутата Госдумы Ивана Демченко с законодательной инициативой, предложив дополнить перечень возможностей использования материнского капитала и отменить плату за передвижение транспортных средств инвалидов.

Депутат Госдумы Иван Демченко принял предложения семьи к рассмотрению. Но внесение изменений в законодательство процесс трудоемкий и занимает много времени. А семья испытывает трудности ежедневно.

Иван Иванович оказал материальную помощь семье для приобретения специализированного автомобиля. Теперь у семьи надёжное средство передвижения.

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Категория: Новости / Общество

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