Депутаты Темрюкского района обсудили начало летней кампании

В Доме культуры прошла сессия Совета депутатов Темрюкского района, в повестку которой вошли вопросы поддержке бойцов СВО и их семей, подготовка к летнему оздоровительному сезону для детей, реализацию в муниципалитете поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задач по повышению уровня жизни граждан.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил представляющий район в Государственной Думе депутат Иван Демченко.

Сессия была открыта отчетом председателя Совета Светланы Чмулевой о работе депутатов в минувшем году. Было отмечено, что депутаты районного Совета ведут широкую работу в избирательных округах, регулярно встречаются с жителями и получают от них наказы, участвуют в волонтерских проектах и находятся в постоянном контакте с представителями территориального общественного самоуправления.

Работу муниципальных коллег депутат Госдумы Иван Демченко отметил благодарственными письмами, которые были вручены на сессии.

Также среди рассмотренных на заседании вопросов – отчеты об организации школьного питания, подготовке к летнему сезону и старте оздоровительной кампании для детей и подростках, работе агропромышленного комплекса Темрюкского района.