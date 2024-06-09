Депутат Госдумы Иван Демченко внес законопроект об упрощении электронного документооборота

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На рассмотрение Госдумы внесен законопроект об изменении в ст.21 ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". В ней установлены требования к порядку оформления предоставляемых для кадастрового учета и государственной регистрации прав электронных документов. Среди его авторов – представляющий в парламенте Краснодарский край депутат Иван Демченко.

"Сейчас кредитные организации должны заверять документы усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, что на данный момент является формальным и не влекущим каких-либо юридических последствий требованием", - объяснил в своем телеграм-канале необходимость этого изменения депутат Иван Демченко.

Для упрощения порядка оформления электронных документов предлагается исключить упоминание в них должностного лица. Это позволит сократить расходы на документооборот и сократит сроки государственной регистрации прав на объекты недвижимости, добавил парламентарий.

30 мая законопроект был зарегистрирован и в настоящий момент направлен на ознакомление в комитет по государственному строительству и законодательству, сообщает телеграм-канал депутата Госдумы Ивана Демченко.