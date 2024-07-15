Контроль поручений депутата Госдумы Ивана Демченко ведется постоянно в ходе работы в регионе

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После приема граждан, проведенного в Крымском районе, решен ряд вопросов жителей сельских поселений муниципалитета.

Команда главы района Сергея Лесь взяла на себя повышенные обязательства по многим проектам.

Один из них - новая школа в станице Варениковской. Двухэтажное здание, рассчитанное на 400 мест уже возведено. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы. Кроме учебных классов здесь появится спортивный и актовый залы, столовая, информационный центр, медицинский и административный блоки.

Уделяется внимание и самым маленьким жителям станицы. Специализированный детский сад скоро примет воспитанников. На очереди стоит 40 семей, в которых растут дети, нуждающиеся в коррекции речи.

Продолжается поддержка земляков- участников специальной военной операции. Развивается Полевая кухня для бойцов. Иван Демченко помог приобрести вагончик для солдатского привала.

Поручения на контроле у депутата.