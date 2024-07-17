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Депутат Госдумы Иван Демченко Демченко: об обновлении водопроводных сетей в Крымском районе 

В Крымском районе продолжаются запланированные работы по замене ветхого водопровода и очистных сооружений. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Иван Демченко.

 

Так, по программе "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" более восьми километров водопровода заменят в хуторе Евсеевском, указал депутат Демченко. 

Участие в краевых программах позволило получить финансирование на обновление очистных сооружений хутора Школьного, ремонт канализационной сети станицы Нижнебаканской, строительно-монтажные работы и модернизацию очистных сооружений в поселке Саук-Дере, где также заменен водопровод.

"Власти Крымского района и Краснодарского края, при наличии для этого ресурсов, уделяют особое внимание обновлению коммунальной инфраструктуры. В том числе по обращениям самих неравнодушных жителей и заявкам председателей территориального общественного самоуправления", - подытожил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

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Категория: Новости / Общество

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