Депутат Госдумы Иван Демченко Демченко: об обновлении водопроводных сетей в Крымском районе 

/Общество/

В Крымском районе продолжаются запланированные работы по замене ветхого водопровода и очистных сооружений. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Так, по программе "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" более восьми километров водопровода заменят в хуторе Евсеевском, указал депутат Демченко.

Участие в краевых программах позволило получить финансирование на обновление очистных сооружений хутора Школьного, ремонт канализационной сети станицы Нижнебаканской, строительно-монтажные работы и модернизацию очистных сооружений в поселке Саук-Дере, где также заменен водопровод.

"Власти Крымского района и Краснодарского края, при наличии для этого ресурсов, уделяют особое внимание обновлению коммунальной инфраструктуры. В том числе по обращениям самих неравнодушных жителей и заявкам председателей территориального общественного самоуправления", - подытожил депутат Государственной Думы Иван Демченко.