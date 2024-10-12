/Общество/

По итогам работы в Абинском районе депутатом Госдумы Иваном Демченко принят ряд решений

Одно из них касается обращения на личном приеме жителей станицы Холмской. 

Инициативная группа сообщила о своей позиции против строительства мусороперерабатывающего завода на территории, граничащей с Северским районом. 

 

Причины обеспокоенности людей разные - от глобальных опасений за экологию до личных, касающихся отдельных домовладений. Активисты попросили  оказать содействие в разъяснении ситуации. 

Подобные вопросы касаются комфорта многих людей. Вывоз мусора несколько лет назад был одним из самых важных в Абинском районе, когда тонны отходов не вывозились надлежащим образом. Совместно с главой района Ильей Биушкиным, депутатами ЗСК, представителями прокуратуры и полиции Иваном Ивановичем принято решение обсудить этот вопрос с привлечением актива территории и руководством компании-инвестора. 

Для осуществления  личного контроля депутат выедет на место, предварительно ознакомившись с нормативными документами, которые сейчас готовят ведомства.

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Категория: Новости / Общество

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