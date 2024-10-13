/Общество/

Работа депутата Госдумы Ивана Демченко в Абинском районе продолжается

Совместно с главой района Ильей Биушкиным, депутатами ЗСК, представителями прокуратуры, полиции, казачества,  ведется приём граждан.

 

Вопросы, поступающие от жителей касаются социальных объектов, внесения изменений в действующее законодательство: открыть Дом Юнармии; дополнить список медицинских специальностей, имеющих право на получение земельных участков; о строительстве мусороперерабатывающего завода и другие.

В ходе общения с земляками и профильными специалистами депутат находит пути выхода из ситуации. Для решения  отдельных вопросов дает поручения подготовить запросы и инициативные письма. Отдельные просьбы будут рассмотрены Иваном Ивановичем с выездом на место.

«Уверен, в диалоге много можно решить оперативно и правильно»,- отметил в своем телеграмм-канале парламентарий.

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Категория: Новости / Общество

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Работа депутата Госдумы Ивана Демченко в Абинском районе продолжается

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