Работа депутата Госдумы Ивана Демченко в Абинском районе продолжается

/Общество/

Совместно с главой района Ильей Биушкиным, депутатами ЗСК, представителями прокуратуры, полиции, казачества, ведется приём граждан.

Вопросы, поступающие от жителей касаются социальных объектов, внесения изменений в действующее законодательство: открыть Дом Юнармии; дополнить список медицинских специальностей, имеющих право на получение земельных участков; о строительстве мусороперерабатывающего завода и другие.

В ходе общения с земляками и профильными специалистами депутат находит пути выхода из ситуации. Для решения отдельных вопросов дает поручения подготовить запросы и инициативные письма. Отдельные просьбы будут рассмотрены Иваном Ивановичем с выездом на место.

«Уверен, в диалоге много можно решить оперативно и правильно»,- отметил в своем телеграмм-канале парламентарий.