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Двум жителям Темрюкского района присвоено звание "Почетный житель"

В честь 100-летия со дня образования Темрюкского района в Доме культуры чествовали лучших тружеников муниципалитета, вручив им почетные звания, грамоты и благодарственные письма. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

 

Звания "Почетный житель Темрюкского района" в этот день присвоены Алексею Андреевичу Кочетову – основателю производящей натуральные кубанские вина – победители и призеры престижных конкурсов - "Южной винной компании" и Шамилю Магомедовичу Яхьяеву, под руководством которого построены более ста километров распределительных газопроводов и газифицированы многие социальные объекты.

Лучшие труженики Темрюкского района также получили грамоты и благодарственные письма от губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева и депутата Государственной Думы Ивана Ивановича Демченко, награды от главы муниципалитета и Совета депутатов.

"Каждая территория – это, прежде всего, живущие на ней люди. Своим ежедневным трудом, стремлением к совершенствованию, новым достижениям и знаниям, патриотизмом и гражданской позицией они создают то, чем славится наша земля", - подчеркнул депутат Демченко.

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Категория: Новости / Общество

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