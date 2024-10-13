Двум жителям Темрюкского района присвоено звание "Почетный житель"

/Общество/

В честь 100-летия со дня образования Темрюкского района в Доме культуры чествовали лучших тружеников муниципалитета, вручив им почетные звания, грамоты и благодарственные письма. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Звания "Почетный житель Темрюкского района" в этот день присвоены Алексею Андреевичу Кочетову – основателю производящей натуральные кубанские вина – победители и призеры престижных конкурсов - "Южной винной компании" и Шамилю Магомедовичу Яхьяеву, под руководством которого построены более ста километров распределительных газопроводов и газифицированы многие социальные объекты.

Лучшие труженики Темрюкского района также получили грамоты и благодарственные письма от губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева и депутата Государственной Думы Ивана Ивановича Демченко, награды от главы муниципалитета и Совета депутатов.

"Каждая территория – это, прежде всего, живущие на ней люди. Своим ежедневным трудом, стремлением к совершенствованию, новым достижениям и знаниям, патриотизмом и гражданской позицией они создают то, чем славится наша земля", - подчеркнул депутат Демченко.