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Благоустроенный сквер появился в поселке Синегорск

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в поселке Синегорск Абинского района появилась благоустроенная общественная территория – обновленный сквер. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

 

Средства на его реконструкцию выделялись из краевой казны и бюджета Холмского поселения, отметил парламентарий.

В честь торжественного открытия в сквере высадили молодые деревья, которые уже через несколько лет будут радовать жителей зеленой листвой и тенью в летнюю жару.

"Сквер станет местом притяжения всего поселка – здесь обираются и мамочки с детьми, и подростки, и старшее поколение", - подчеркнул депутат Госдумы, в чей избирательный округ входит Абинский район.

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Категория: Новости / Общество

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