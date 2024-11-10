Депутат Госдумы Иван Демченко: Ни один визит на территорию не обходится без общения с земляками…

/Общество/

Рассмотрение обращений граждан помогает совершенствовать законодательную систему, принимать верные решения по проектированию территории.

Сегодня депутат Госдумы Иван Демченко принимает участие в приеме граждан в мэрии города-курорта.

Иван Иванович информирует граждан о новых мерах поддержки, отвечает на вопросы, дает поручения подготовить необходимые документы.

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, глава города-курорта Василий Швец, депутаты, специалисты также дают свои пояснения по актуальным вопросам.

«Строительство нового детского сада, ремонт Дома культуры, внесение изменений в краевое законодательство - эти и другие вопросы особо волнуют земляков!» - отметил депутат Госдумы.