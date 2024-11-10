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«Диалог с главами муниципалитетов - важный процесс решения текущих проблем и планирования новых проектов», - отметил депутат Госдумы Иван Демченко в своем телеграмм-канале, сообщая о работе в рамках региональной недели

Сегодня такая встреча прошла в Абинском районе. Глава муниципалитета Илья Биушкин и его команда активно работает над привлечением финансов для решения вопросов местного значения - ремонта учреждений, строительства новых объектов, создания площадок для бизнеса. 

 

«Несмотря на все вызовы, территория  показывает  достойные результаты по различным рейтинговым позициям,» - подытожил разговор депутат Госдумы. 

Важные вопросы этого месяца - модернизация Дома культуры в станице Холмской, газификация хутора Бережного, строительство  дороги к станице Эриванской и другие.

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Категория: Новости / Общество

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«Диалог с главами муниципалитетов - важный процесс решения текущих проблем и планирования новых проектов», - отметил депутат Госдумы Иван Демченко в своем телеграмм-канале, сообщая о работе в рамках региональной недели