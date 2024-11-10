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Депутат Госдумы Иван Демченко в рамках региональной недели провел 6 ноября свой рабочий день в Анапе

О строительстве новых объектов, развитии территории, участии в программах рассказал глава курорта Василий Швец. 

Иван Иванович также встретился с жителями города, которые внесли предложения: построить детский сад в станице Гостагаевской, отремонтировать Дом культуры в хуторе Усатова Балка,  доработать нормативные акты и другие. 

 

Активность земляков помогает в решении общих проблем. Совместная работа органов ТОС в Анапе дает свои результаты - новые спортплощадки, детские игровые зоны появляются в сельских округах муниципалитета. 

Самые инициативные отмечены Законодательным Собранием края. Иван Демченко совместно с председателем кубанского парламента Юрием Бурлачко вручили награды активу квартальных комитетов. 

С радостным событием парламентарии поздравили участников локальных воин. 

Общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Инвалиды войны» выделено новое помещение, где будут проводить занятия по военной подготовке и тематические мероприятия.

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Категория: Новости / Общество

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Депутат Госдумы Иван Демченко в рамках региональной недели провел 6 ноября свой рабочий день в Анапе

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«Диалог с главами муниципалитетов - важный процесс решения текущих проблем и планирования новых проектов», - отметил депутат Госдумы Иван Демченко в своем телеграмм-канале, сообщая о работе в рамках региональной недели