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«Пионерская роща», «Прилагунье» и парк «Южные пруды» в Новороссийске стали особо охраняемыми

На территории города до конца 2016г. было запланировано создать 3 ООПТ местного значения: Пионерская роща, Прилагунье (территория, не вошедшая в ООПТ регионального значения Суджукская лагуна) и Южные пруды. По всем предполагаемым территориям было проведено экологическое обследование, подготовлены исторические справки, проекты Решений Городской Думы, получено положительное заключение от Азово – Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

12 декабря все материалы были рассмотрены на заседании комитета Городской Думы по вопросам промышленности, экологии, транспорта и связи. Создание ООПТ именно на этих территориях получило одобрение от депутатов. 

20 декабря 2016г. на заседании Городской Думы было принято решение о создании ООПТ местного значения Пионерская роща, Прилагунье и Южные пруды.

Источник: admnvrsk.ru

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Категория: Новости / Общество

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