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Новый заместитель главы Краснодара по архитектуре и строительству

Городская дума Краснодара согласовала нескольких ключевых чиновников.
Один из наиболее любопытных (в свете последних тенденций) - заместитель, курирующий строительный блок.

Изучая его краткую справку, заметно, что человек как только закончил учебу сразу перешел на руководящие должности а карьера росла как на дрожжах. Такое в современной России возможно только в одном случае - если его родственники (отец, мать и т.д.) - высокопоставленные чиновники. 

Ставицкий Владислав Леонидович - сын Леонида Оскаровича Ставицкого, первого заместитель министра строительства . Может, конечно, Владислав достаточно талантлив, но подобные факты мягко говоря очень настораживают. Более того, на просторах интернета есть материалы с компроматом как на отца, так и сына...

 

Источник: miroslavv.livejournal.com

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Категория: Новости / Общество

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