Новый заместитель главы Краснодара по архитектуре и строительству
Городская дума Краснодара согласовала нескольких ключевых чиновников.
Один из наиболее любопытных (в свете последних тенденций) - заместитель, курирующий строительный блок.
Изучая его краткую справку, заметно, что человек как только закончил учебу сразу перешел на руководящие должности а карьера росла как на дрожжах. Такое в современной России возможно только в одном случае - если его родственники (отец, мать и т.д.) - высокопоставленные чиновники.
Ставицкий Владислав Леонидович - сын Леонида Оскаровича Ставицкого, первого заместитель министра строительства . Может, конечно, Владислав достаточно талантлив, но подобные факты мягко говоря очень настораживают. Более того, на просторах интернета есть материалы с компроматом как на отца, так и сына...
Источник: miroslavv.livejournal.com