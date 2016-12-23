В Новороссийске были изъяты 4 партии санкционных товаров

/Общество/

Специалистами Новороссийского отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за период с 22.11.2016 по 11.12.2016 выявлены 4 факта реализации товаров, попавших под запрет.

В период с 22.11.2016 по 11.12.2016 в Новороссийске были обнаружены 4 партии сыра производства Германия, Италия общим весом 21,913 кг. Документов на продукцию, подтверждающих законность ее поступления на территорию РФ, владельцем предоставлено не было, сыр изъят из оборота и приведен в нетоварный вид и уничтожен путем сжигания.

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея