Курс валют
60.86
63.56
/Общество/

В Новороссийске были изъяты 4 партии санкционных товаров

Специалистами Новороссийского отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за период с 22.11.2016 по 11.12.2016 выявлены 4 факта реализации товаров, попавших под запрет. 

В период с 22.11.2016 по 11.12.2016 в Новороссийске были обнаружены 4 партии сыра производства Германия, Италия общим весом 21,913 кг. Документов на продукцию, подтверждающих законность ее поступления на территорию РФ, владельцем предоставлено не было, сыр изъят из оборота и приведен в нетоварный вид и уничтожен путем сжигания.

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

ЮФО занял 6 место в рейтинге регионов по уровню зарплат

Территориальная избирательная комиссия Новороссийска: подвели итоги, наметили планы

В Туапсе забраковали 26 тонн мандарин из Турции

Сочинский аэропорт в период праздников перейдет на усиленный режим работы

В Новороссийске были изъяты 4 партии санкционных товаров