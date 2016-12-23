Территориальная избирательная комиссия Новороссийска: подвели итоги, наметили планы
22 декабря 2016 года состоялось расширенное заседание территориальной избирательной комиссией Пригородная города Новороссийска.
На заседание были приглашены представители администрации Новороссийского внутригородского района, главы сельских округов, председатели участковых избирательных комиссий и другие организаторы выборов. Заседание комиссии было посвященное подведению итогов прошедшей избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
В ходе заседания были обсуждены проблемы, возникшие в процессе избирательной кампании, проведен обмен опытом работы среди членов участковых комиссий и организаторов выборов, обсуждена стратегия будущих избирательных кампаний 2017 – 2018 годов.
Подводя итоги заседания председатель ТИК Пригородная - Евгений Азизов и глава Новороссийского района - Василий Чумак вручили награды за успешную работу по подготовке и проведению выборов отличившимся членам участковых избирательных комиссий и организаторам выборов от избирательной комиссии Краснодарского края, территориальной избирательной комиссии Пригородная г. Новороссийска и администрации Новороссийского внутригородского района МО город Новороссийск.
Источник: Пресс-служба ТИК