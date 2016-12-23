Территориальная избирательная комиссия Новороссийска: подвели итоги, наметили планы

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22 декабря 2016 года состоялось расширенное заседание территориальной избирательной комиссией Пригородная города Новороссийска.

На заседание были приглашены представители администрации Новороссийского внутригородского района, главы сельских округов, председатели участковых избирательных комиссий и другие организаторы выборов. Заседание комиссии было посвященное подведению итогов прошедшей избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

В ходе заседания были обсуждены проблемы, возникшие в процессе избирательной кампании, проведен обмен опытом работы среди членов участковых комиссий и организаторов выборов, обсуждена стратегия будущих избирательных кампаний 2017 – 2018 годов.

Подводя итоги заседания председатель ТИК Пригородная - Евгений Азизов и глава Новороссийского района - Василий Чумак вручили награды за успешную работу по подготовке и проведению выборов отличившимся членам участковых избирательных комиссий и организаторам выборов от избирательной комиссии Краснодарского края, территориальной избирательной комиссии Пригородная г. Новороссийска и администрации Новороссийского внутригородского района МО город Новороссийск.

Источник: Пресс-служба ТИК