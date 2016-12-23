ЮФО занял 6 место в рейтинге регионов по уровню зарплат

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Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил зарплатный рейтинг регионов России 2016. Для этого аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в его онлайн-систему боле 700 российскими работодателями на протяжении всего года.

Краснодарский край, как и весь Южный федеральный округ, вошел в Топ-10 рейтинга зарплат, заняв 6 место. Средняя заработная плата в Краснодарском крае в 2016 году составила 30 000 рублей, что является 43,5% от средней московской зарплаты.

Ближайший пересмотр окладов работников примерно треть российских компаний запланировала на январь 2017 года, а еще треть планирует проиндексировать зарплаты в первом квартале 2017 года. В среднем, компании планируют поднять зарплату работникам в 2017 году на 8%. Согласно опросу, который компания HeadHunter провела среди 2 675 работающих жителей России с 21 ноября по 6 декабря 2016 года на сайте hh.ru, у 36 % опрошенных жителей Краснодарского края зарплата в этом году была увеличена (что является наиболее высоким показателем среди всех регионов России, без учета Москвы и Санкт-Петербурга), у 29% - снижена, а у 35 % - осталась без изменения.

Источник: Пресс-служба HH