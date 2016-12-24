Новогодний праздник для детей-инвалидов прошел в Новороссийске

/Общество/

Во Дворец творчества имени Сипягина на новогоднюю ёлку сегодня пришли 250 детей с ограниченными возможностями здоровья. Специально поздравить ребят и их родителей пришли: депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский и избранный глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко. Пришли они на праздник к детям не одни, а вместе с Дедом Морозом.

В паркетном зале Дворца творчества раскинулась красавица ёлка. Именно здесь и началась праздничная программа, на которую пригласили детей центра «Мир без границ», учащихся 9 школы и реабилитационного центра «Ромашка». Поздравив собравшихся с приближающимися Новогодними праздниками, высокие гости уступили место сказочным персонажам, которые закружили ребят в новогоднем хороводе. Затем дети и родители прошли в зал на просмотр театральной сказки «По щучьему велению».

После спектакля каждый ребёнок получил свой новогодний подарок.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск