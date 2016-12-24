Краевые единороссы подвели итоги за 5 лет

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В Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко состоялась XXVII отчетно-выборная конференция Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия», участие в которой в рамках работы в формате региональной недели принял депутат Государственной Думы, член Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству Владимир Синяговский. В работе партийного мероприятия принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, руководитель фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Краснодарского края, председатель Заксобрания Владимир Бекетов, а также партийцы со всего Краснодарского края.

Владимир Синяговский посетил выставку партийных проектов, представленной на Конференции, оценив их значимость для кубанцев. Необходимо отметить, что сегодня на Кубани активно функционируют порядка 30 партийных проектов, которые в большинстве своем направлены на улучшение жизни жителей Краснодарского края. Такие проекты, как строительство ФОКов, крепкая семья, детские сады детям, российское село, 500 бассейнов и другие.

С отчетным докладом выступил секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного Собрания края Николай Гриценко. О работе сети общественных приемных Партии отчитался руководитель Краснодарской региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Петр Курдюк, отметив, что за отчетный период в общественные приемные Партии по всему Краснодарскому краю обратилось свыше 63 тысяч жителей по различным вопросам.

На отчетно-выборной конференции также состоялись выборы секретаря регионального отделения, которым стал Николай Гриценко, а также был избран новый состав регионального политического совета и региональной контрольной комиссии.

В завершении Конференции были подведены итоги ежегодного Конкурса местных общественных приемных Партии, а также в торжественной обстановке были вручены дипломы лауреатам «Книги добрых дел «Единой России».