Родители и родственники в шоке: не попавший на Ту-154 пассажир рассказал о включении его имени в список погибших
Министерство обороны Российской Федерации включило в списки погибших не попавшего на борт Ту-154 пассажира. Роман Валутов по счастливой случайности не смог пройти таможню и таким образом остался жив.
Мужчина рассказывает, что у него с самого утра просто разрывается телефон: все спрашивают живой ли он, передает "Российский Диалог" со ссылкой на Life.
"У меня родители и родственники в шоке. И ребята с оркестра", - добавил Валутов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу каждый час заслушивает доклады руководителей органов военного управления о ходе поисково-спасательной операции.
Ранее в СМИ появилась информация, что все 92 человека погибли. Сотрудники моргов Сочи выведены на работу. В ближайшее время ожидается доставка тел погибших для опознания родственниками.
Тем временем народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал, что за десять дней до крушения Ту-154 получил предложение полететь на концерт в сирийскую Латакию вместе с артистами ансамбля имени Александрова.
Источник: rusdialog.ru