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/Общество/

Краснодарка заняла четвертое место в шоу «Танцы»

Краснодарка Даша Ролик 24 декабря заняла четвертое место в шоу «Танцы на ТНТ».

«Этот проект мне дал многое. Самое главное, он дал мне свободу. Это, наверная, самая главная цель моего приходя сюда», — отметила Ролик.

Она поблагодарила своего наставника Егора Дружинина.

Победителем стал Дмитрий Щебет.

Дарья Ролик окончила школу имени В. Г. Захарченко с красным диплом по специальности народный и классический танец. Работала артисткой балета Кубанского казачьего хора, потом увлеклась современными направлениями — хип-хоп, вакинг, дэнсхолл, вог.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Общество

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