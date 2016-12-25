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Краснодарка заняла четвертое место в шоу «Танцы»
Краснодарка Даша Ролик 24 декабря заняла четвертое место в шоу «Танцы на ТНТ».
«Этот проект мне дал многое. Самое главное, он дал мне свободу. Это, наверная, самая главная цель моего приходя сюда», — отметила Ролик.
Она поблагодарила своего наставника Егора Дружинина.
Победителем стал Дмитрий Щебет.
Дарья Ролик окончила школу имени В. Г. Захарченко с красным диплом по специальности народный и классический танец. Работала артисткой балета Кубанского казачьего хора, потом увлеклась современными направлениями — хип-хоп, вакинг, дэнсхолл, вог.
Источник: kuban24.tv