Владимир Синяговский всегда в гуще народа

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В администрации Новороссийска прошла встреча активистов Туапсинского избирательного округа.

На неё собрались представители территориальных органов управления с городов Новороссийск, Горячий Ключ, Геленджик, а также Туапсинского и Северского районов.

Активисты тепло и сердечно встретили своего депутата. "Уже узнают!"

Вместе с депутатом Государственной Думы Владимиром Синяговским во встрече принимали участие: вновь избранный глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко, председатель городской Думы Александр Шаталов и председатель Общественной палаты города-героя Сергей Цымбал.

Вначале собравшиеся минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе в районе Сочи.

В рамках региональной депутатской недели Владимир Ильич собрал общественников избирательного округа для того, чтобы обменяться опытом в организации взаимодействия ТОСов с депутатами всех уровней, поделиться успехами в уходящем году.

«В последнем послании Федеральному Собранию и на своей ежегодной большой пресс-конференци и президент страны Владимир Путин нацелил все уровни власти на общение с народом, - отметил Владимир Синяговский, - только через людей можно объективно видеть проблемы, прогнозировать те или иные экономические и общественно-поли тические процессы». Депутат Государственной Думы уверен, что главные помощники в этом - территориальные органы самоуправления, именно они являются мостиком между властью и населением.

В. Синяговский подчеркнул, что у муниципалитетов округа много общих проблем и каждый решает их по-своему. Поэтому обязательно надо встречаться и обмениваться опытом, чтобы находить максимально эффективные механизмы.

Этой позиции придерживается и новый избранный глава Новороссийска Игорь Дяченко. Сегодня в городе 125 органов ТОС, в которых работает 385 человек. Средняя нагрузка на одного активиста составляет 740 жителей. За 2016 год территориальные органы самоуправления оказали содействие в оформлении субсидий 310 семьям. Помогали решать проблемные вопросы незащищенных категорий граждан (многодетных семей, малообеспеченных и одиноко проживающих, семей с детьми с ограниченными возможностями).

Активисты ТОС участвуют в рейдовых мероприятиях по охране правопорядка и исполнению «Детского» закона Краснодарского края. «Народным контролем» совместно с общественностью составлено около 800 актов и протоколов.

За год было проведено 1860 собрания по месту жительства, где рассматривали различные вопросы – от необходимости заключения договоров на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов до благоустройства улиц.

Новороссийск считается одним из самых чистых городов края. И в этом тоже есть заслуга ТОС. В 2016-ом они провели 3 750 мероприятий по наведению санитарного порядка, на которые привлекли более 32 183 жителей.

Игорь Дяченко поблагодарил всех за активную работу, ответственность и выразил уверенность в дальнейшей плодотворной работе.

Председатель Общественной палаты Новороссийска Сергей Цымбал рассказал о роли своей организации в управлении городом и предложил председателям ТОС других муниципалитетов вступить инициаторами создания на своих территориях таких органов. В городе-герое Общественная палата существует уже 5 лет. За это время по её инициативе были реализованы различные проекты на пользу города и его жителей.

Высказал своё мнение и председатель городской Думы Александр Шаталов. Он считает, что каким бы сильным не был глава и его команда, успеха будет трудно добиться без опоры на территориальные органы местного самоуправления, которые работают, что называется «на земле» и знают изнутри все вопросы, они не позволят пропустить тревожные тенденции с одной стороны, и смогут доступно объяснить людям политику городских властей, с другой стороны.