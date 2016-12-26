Курс валют
60.85
63.54
/Общество/

График откюбчения света в Новороссийске 26-28 декабря

В Новороссийске 26-28 декабря по некоторым адресам пройдут плановые отключения электроэнергии. 

26 декабря: 

- Мефодиевка, улицы Краснодарская, Безымянная с 8.00 до 12.00

- улицы Гордеева – Видова с 13.00 до 17.00. 

27 декабря: 

- Сухумийское шоссе с 8.00 до 12.00

- поселок Владимировка, улицы Кирова – Молодежная с 13.00 до 17.00. 

28 декабря:

- улица Михаила Борисова, 17 с 8.00 до 12.00

- улицы Декабристов – Свободы с 13.00 до 17.00.

 

Источник: АО "НЭСК"

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 3 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

График откюбчения света в Новороссийске 26-28 декабря

Умер британский певец Джордж Майкл

В России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

Доктор Лиза навсегда в памяти людей

Петр Ткаченко: Афганистан болит в моей душе...