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График откюбчения света в Новороссийске 26-28 декабря
В Новороссийске 26-28 декабря по некоторым адресам пройдут плановые отключения электроэнергии.
26 декабря:
- Мефодиевка, улицы Краснодарская, Безымянная с 8.00 до 12.00
- улицы Гордеева – Видова с 13.00 до 17.00.
27 декабря:
- Сухумийское шоссе с 8.00 до 12.00
- поселок Владимировка, улицы Кирова – Молодежная с 13.00 до 17.00.
28 декабря:
- улица Михаила Борисова, 17 с 8.00 до 12.00
- улицы Декабристов – Свободы с 13.00 до 17.00.
Источник: АО "НЭСК"