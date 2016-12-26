В Новороссийске прошёл форум органов территориального самоуправления

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Активных общественных деятелей в преддверии нового года благодарили за участие в жизни города, за помощь во всех делах – от организации праздника улицы, до обхода домов для выявления узких мест в рамках антитеррористической безопасности.

«Оком народа» назвал органы территориального самоуправления вновь избранный глава Новороссийска Игорь Дяченко. Он отметил, что работа ТОС –важное направление, которое обеспечивает взаимосвязь всех служб города по вопросам, волнующим жителей. «Обозначенные населением проблемы оперативно рассматриваются и контролируются во многом благодаря вам. Эта взаимосвязь способствует максимальному приближению к самоуправлению в округах города. Без вас никуда», - заключил И. Дяченко.

Слова благодарности за активную общественную работу председателям ТОС, квартальным и домкомам высказал депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский. «Очень непросто работать с жителями, у каждого своя ситуация, своё отношение, настроение, а подход надо найти ко всем. Через вас мы получаем от людей вопросы, и через вас работаем с ними по убеждению, разъяснению, привлечению к тем или иным делам», - сказал В. Синяговский. Он напомнил, что существующая вертикал муниципального самоуправления сформировалась не сразу. Пришлось долго собирать опыт с муниципалитетов, имеющих лучшую практику, адаптировать его и оттачивать. Сегодня представить работу города и сельских поселений без ТОС невозможно, именно они помогают эффективно справляться как с хозяйственными, так и с общественно-политическими задачами.

На форуме лучших отметили грамотами, а представители ТОС показали, что умеют не только работать, но и веселиться – каждый внутригородской район представил оригинальную музыкальную открытку.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск