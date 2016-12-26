На Кубани в 2016 году более 300 человек лишили родительских прав

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В 2016 году в Краснодарском крае лишили родительских прав больше 300 человек.

Дети, родители которых лишены прав, живут у родственников или даже попали в приюты. В декабре на итоговом заседании краевой комиссии по делам несовершеннолетних говорили о том, как сократить эту цифру и помочь восстановить семьи. В нем приняли участие все районы Кубани.

На сегодняшний день почти 7,5 тыс. детей растут в семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Именно им соцработники должны уделять особое внимание. А в преддверии зимних каникул под контроль необходимо взять всех кубанских школьников.

«Я прошу особое внимание уделить реализации детского закона, потому что каникулы у детей, а мы с вами будем обязаны работать, причем с удвоенной силой. У нас достаточно много мероприятий. Дети будут приезжать в Краснодар на елки, различные другие мероприятия. Для нас сегодня тема гололеда и в целом обстановки дорожной очень актуальна», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Все междугородние и городские перевозки детей власти возьмут под особый контроль.

Источник: kuban24.tv