Только 5% кубанцев рассчитывают на 13-ю зарплату в этом году

/Общество/

Служба исследований HeadHunter провела опрос о том, ожидают ли сотрудники российских компаний в этом году так называемую 13-ю зарплату. Оказалось, что если в 2015 году на эту ежегодную премию рассчитывали 62% россиян, то в этом - всего лишь 12%, а среди жителей Кубани таких в 2016-ом оказалось только 5%.

Почти половина опрошенных жителей Краснодарского края (48%) заявили о том, что в их организациях премии не выплачиваются в принципе; каждый десятый (9%) признался, что из-за трудного финансового положения компании в этом году премии не будет, хотя обычно она выплачивалась; а у трети жителей Кубани (30%) иная система премирования.

Реже других «13-ю зарплату» выплачивают работникам сферы продуктов питания (5%), в розничной торговле (6%), строительстве и недвижимости (6%). Чаще всего платят тринадцатую зарплату в госсекторе и нефтегазовой отрасли: на эту ежегодную премию рассчитывает треть опрошенных госслужащих (32%) и около половины работников нефтегазовой отрасли.

Впрочем, почти треть респондентов из Краснодарского края, участвовавших в опросе HeadHunter, отметили, что не получают тринадцатую зарплату, просто потому что у них другая система премирования.

Источник: Пресс-служба HH