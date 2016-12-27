Вниманию участников ВЭД! О проведении ветеринарно-санитарных обследований!

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В соответствии с проводимой Россельхознадзором работой по поддержке российского экспорта животноводческой продукции и кормов территориальным управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея совместно с ветеринарной службой Краснодарского края проведена значительная работа по проведению обследований хозяйствующих субъектов, заинтересованных в поставках своей продукции на рынки зарубежных стран.

Так, в ноябре и декабре месяце проведены ветеринарно-санитарные обследования предприятий по хранению кормов и кормовых добавок ООО «Агрофид» и ИП Воробьевой С.В. с целью поставок подконтрольной продукции в Турцию и Украину.

По результатам обследований условия хранения на предприятиях признаны соответствующими нормам и требованиям стран-импортеров. В предстоящем году Управлением запланирована дальнейшая работа по организациии проведению обследований согласно поступивших обращений хозяйствующих субъектов.

Напоминаем, что заявления на обследование для поставок в страны Евразийского экономического союза, Евросоюз, а также для ввоза (вывоза) на территорию Российской Федерации, переработки, реализации, хранения, перевозки, реализации продуктов промысла животных и продуктов их первичной переработки, не подвергшихся тепловой переработке (рыба и рыбопродукция) необходимо направлять в адрес Руководителя Управления по прилагаемым формам. Заявления для обследований с целью поставок продукции в третьи страны за исключением Вьетнама и Китая, можно также направлять в адрес руководителей управлений ветеринарии Краснодарского края и Республики Адыгея.

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея