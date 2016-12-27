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/Общество/

В станице Анапской прошла встреча поколений

В Доме культуры станицы Анапской накануне Нового года по традиции прошла встреча трех поколений. Гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации Анапского округа, военнослужащие.

С самыми теплыми поздравлениями в адрес собравшихся выступили глава администрации округа Валерий Шутилков и заместитель председателя Совета города-курорта Александр Смирнов. Подвел итоги уходящего года и поделился планами на год предстоящий председатель совета ветеранов сельского округа Эдуард Мовян.

В рамках встречи прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов ДК станицы Анапской. Гостями программы стал любительский танцевальный коллектив «Супер – Шанс». В заключение торжества Дед Мороз и Снегурочка вместе с гостями пели песни, дарили теплые пожелания, получали предсказания на будущий год.

Источник: Пресс-служба администрации города Анапа

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Категория: Новости / Общество

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