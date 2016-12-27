В станице Тамань и поселке Приморский 28 декабря отключат воду

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28 декабря временно прекратится подача воды в станице Тамань, поселеке Приморский.

В связи с проведением работ ООО «Газсервис» по устранению утечки на участке магистрального водовода В-17 на ПК-143 по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» с 09.00 часов до 21.00 часов 28 декабря 2016 года будет прекращена подача воды потребителям станицы Тамань и поселка Приморский.

Источник: Пресс-служба ООО "Югводоканал"